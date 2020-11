Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento. Le parole del tecnico della Fiorentina – VIDEO

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Benevento.

RITORNO – «Ho trovato una società coesa, un ambiente molto professionale anche a livello medico. Credo ci sia tutto per programmare qualcosa d’importante. Barone, Pradè e tutti gli altri elementi della società sono decisi e determinati».

EMOZIONI – «A mente lucida non mi sarei aspettato di tornare qua, ma in sogno mi rivedevo con il fischietto viola e ho sempre pensato si potesse realizzare. Adesso ricomincia una nuova storia e spero di essere nuovamente protagonista».

PRANDELLI – «Quando parla un presidente non va commentato, ma ascoltato. Se ha detto certe cose è perché ha una mentalità diversa dalla nostra e dobbiamo rifletterci. Da tifosi ci troviamo una squadra che sta progettando il futuro con un centro sportivo da 80 milioni e sta cercando di costruire un nuovo stadio. Quindi teniamocelo stretto perché investire così tanti soldi non è una cosa normale. Se un tifoso sogna può farlo in grande».