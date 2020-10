Lazio, Akpa Akpro: «Ecco come sono diventato amico di Drogba»

Akpa Akpro parla da nuovo giocatore della Lazio. Ecco le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione

«Sono venuto per aiutare squadra e società, non c’è obiettivo particolare, se non dare il massimo, poi vedremo alla fine. Drogba? L’ho visto ai Mondiali, ho parlato con lui e ha detto che ero un uomo vero perchè quando sono in campo do tutto per la squadra, ha detto che questo non devo cambiare, da lì siamo diventati amici».

