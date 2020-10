Sampdoria, Ranieri: «Atalanta da prendere come modello» – VIDEO

Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta: ecco le sue parole – VIDEO

Claudio Ranieri presenta la gara contro l’Atalanta in conferenza stampa. Le sue parole.

LA GARA – «L’Atanta gioca, corre, morde. É una squadra da prendere come modello. Domani mi aspetto la solita squadra di Gasperini: solida e determinata, capita a tutti una giornata no. L’ho vista in Danimarca, attaccano e difendono tutti assieme. Il suo vero punto di forza è avere una doppia squadra, sono undici titolari quelli in campo così come quelli in panchina».