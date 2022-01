Conferenza stampa Sarri: «Inter? Serve Lazio coraggiosa. Con gli stadi chiusi mi passa la voglia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Sarri, il tecnico ha presentato la sfida di domani sera contro l’Inter a San Siro: le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Inter.

IL VOLTO DELLA LAZIO – «Tutte e due, quella della difesa in difficoltà e quella dell’attacco che segna. Quello che mi dispiace è che il risultato contro l’Empoli influenzi il giudizio sulla prestazione. In attacco non siamo stati caparbi, ma abbiamo avuto qualità. Dietro stiamo facendo qualche errore di troppo, sia a livello individuale che di reparto. Ma non mi riferisco solo ai difensori, gli errori li commettono anche attaccanti e centrocampisti. Stiamo avendo problemi nell’approccio, ci stiamo lavorando, ma non penso che abbiamo sottovalutato la partita contro l’Empoli. Il primo gol subito è casuale, il secondo no, lo subiamo anche in allenamento troppo spesso: una squadra prende gol, poi ne subisce subito un altro pochi minuti dopo».

ZACCAGNI – «Può diventare un giocatore chiave. Per due mesi è stato rallentato da infortuni, ora è in condizione fisica e mentale ottima. Lascia la sensazione che ha ancora margini di miglioramento».

INTER – «Gara difficile, ma vorrei vedere una Lazio coraggiosa. L’Inter è forte, ha numeri straordinari e San Siro è uno stadio non semplice».

