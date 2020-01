Conferenza stampa Sarri: «Parma insidioso. Dybala e Ronaldo…»

Conferenza stampa Sarri, queste le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia della partita di domani sera contro il Parma

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero:

PARMA – «È ad un punto dall’Europa. Giovedì ha fatto riposare quasi tutti i titolari, quindi si presenta in buone condizioni. È insidiosa, sa raccogliersi e ripartire bene. Ha fatto buoni risultati anche in trasferta: dovremo essere attenti per non concedere quello in cui sono bravissimi».

ANASTASI – «Vorrei spendere un ricordo per Anastasi. È stato importantissimo per la Juve e per il calcio italiano. Una delle prime partite che ricordo è la finale degli Europei del 1968».

DE LIGT – «L’ha fatto due mesi quando veniva da 15 partite ravvicinate e può farlo ora che viene da un periodo più di riposo. Vediamo come sta nell’allenamento di oggi e poi decidiamo. Bonucci ha riposato, Rugani è pronto, poi decidiamo».

DYBALA E RONALDO – «Abbiamo meno riferimento nelle vie centrali, ma abbiamo sempre creato e sempre segnato. Lo ritengo un falso mito che abbiano difficoltà a giocare insieme. CR7 segna a raffica con qualsiasi compagno, in due/tre. Non mi sembra che sia vera questa considerazione».