Maurizio Sarri non vuole dare adito alle polemiche dopo la vittoria contro la Fiorentina: ecco le sue parole sull’episodio Ceccherini-Bentancur – VIDEO

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, non ha voluto dare adito alle polemiche nel post gara, alimentate da Rocco Commisso sull’arbitraggio di Pasqua, soprattutto in occasione del secondo rigore.

RIGORE – «Visto in velocità il secondo era rigore, poi l’arbitro lo ha rivisto e lo ha dato. Non voglio entrare in polemica con il presidente, mi interessano più i numeri che sono stati espressi in campo».