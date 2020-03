Conferenza stampa Sarri: «Dobbiamo pensare che la finale è in bilico»

La Juventus domani affronterà il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: ecco le parole alla vigilia di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Ecco le sue parole.

SARRI – «Domani dobbiamo pensare che l’accesso alla Finale è in bilico, altrimenti avremo problemi. La partita di domani vale l’accesso alla Finale. Non abbiamo grandi problematiche ma solo piccoli acciacchi. Chiellini ha fatto lavoro personalizzato per un affaticamento, Buffon oggi si è allenato. Ronaldo sta vivendo un problema strettamente personale, e la sua disponibilità domani dipende da questo. Khedira sta progredendo, se sarà in campo succederà per uno spezzone di partita».

