Conferenza stampa Sarri: «Sarà un mese durissimo. Il Milan è in grande condizione»

Conferenza stampa Sarri: il tecnico bianconero ha presentato la sfida contro il Milan in programma domani sera a San Siro

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan in programma domani a San Siro. Queste le parole del tecnico bianconero.

MILAN – «Il Milan è in grandissima condizione fisica e mentale, hanno fatto una grande partita. È una partita complicata».

SCUDETTO – «Allungo in classifica? Non deve creare rilassatezza. È un periodo difficile dove le insidie sono dietro l’angolo, l’aspetto mentale è determinante visto che nessuna squadra che ho visto è in grande condizione fisica. È un periodo dove i risultati non scontanti possono venire fuori con grande facilità. Sarà un mese durissimo, quindi dobbiamo procedere fino a come abbiamo fatto in questo momento».

RAMSEY – «Ramsey è sempre un’opzione. È un giocatore che ci dà palleggio e soluzioni offensive. È quello che ha più gol addosso quindi è sempre un’opzione per noi nonostante arrivi da un periodo complicato».

HIGUAIN – «L’unico giocatore con cui litigo è lui. Forse perchè lui necessita di avere un contro altare aggressivo per tirare fuori il meglio da sè stesso. Mentalmente sta meglio, non so che tenuta possa avere in questo momento. Negli ultimi giorni si è allenato con più continuità ma anche lui negli ultimi mesi ha avuto dei problemi».