Conferenza stampa Sarri: «Dobbiamo fare 4 punti per lo scudetto, sarà faticoso»

Conferenza stampa Sarri pre Udinese: il tecnico bianconero si presenta davanti ai giornalisti per presentare il match

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico bianconero.

SCUDETTO – «Io faccio sport. Nello sport la parola vicino non significa niente. Quando vai vicino a un gol non hai fatto gol. Sappiamo che ci mancano 4 punti e fare punti in questo momento è faticoso per tutti. Rimaniamo con la testa sulle singole partite. Pensiamo all’Udinese, poi alla Sampdoria e stop. Tutto il resto è conseguenza. Continuiamo nella consapevolezza è dura per tutti».

DYBALA-RONALDO – «Siamo una squadra forte che ha ancora dei margini di miglioramento. Io la difficoltà nella convivenza di due giocatori di quel livello faccio fatica a vederla. Ci sono dei momenti della partita in cui facciamo fatica a coprire l’area ma loro due compensano con le doti individuali. In questa stagione hanno fatto 51 gol in due».

RONALDO – «Ci ho parlato 10 minuti fa. Ha detto che si sente benissimo. Ha questa grande capacità di recupero nel suo DNA, di concentrarsi sul prossimo obiettivo sia a livello collettivo sia individuale. Sono capacità non comuni, è uno che vive di motivazioni forti e va oltre la fatica. È un fuoriclasse nella testa oltre che nei piedi».

UDINESE – «Sono una squadra fisica che sta bene. Vedendo le ultime 4-5 partite hanno fatto buone prestazioni e arrivano a fine gara piuttosto bene rispetto a molte altre squadra. È difficile affrontarli, ma in questa fase della stagione è difficile con tutti per tutti. Dobbiamo essere attenti a prepararla, per quanto possibile visti i pochi giorni a disposizione».

ACCIACCATI – «Higuain e Chiellini sono ancora in mano ai dottori. Demiral sta piuttosto bene ma deve essere riportato a piena efficienza fisica. Lui per caratteristiche ha bisogno di stare bene fisicamente».