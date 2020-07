Conferenza stampa Sarri: «Non so quando rientrerà Dybala. Campionato devastante»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Roma. Le dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le parole del tecnico bianconero.

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

TURNOVER – «Lo valuteremo oggi e domattina. Chi ha bisogno di riposare riposerà, chi può giocare gioca. Senza altri problemi».

CALENDARIO – «Non ho mai detto sbagliato, ho fatto una constatazione. Ci sono dodici giorni. Adeguandosi al calendario vanno fatte certe scelte, mi rendo conto delle difficoltà a fare i calendari in questo periodo. Però poi dobbiamo cercare di gestire, non è facile perché le condizioni ambientali sono difficili. Se parlo un italiano decente non ci sono molte interpretazioni».

PARTITA LIONE – «Ne abbiamo parlato un mese fa. È meglio arrivare senza l’abitudine dei 90 minuti ma più freschi o con 14 partite in 50 giorni? Non lo so. Serve una capacità di adattamento straordinaria. Chi ne avrà di più farà meglio. Non c’è modo di preparare il Lione. Le condizioni mentali dei giocatori saranno completamente diverse. La testa è di una squadra che ha appena vinto il campionato. Potrebbe esserci un piccolo down. Dovremo caricarci nella prossima settimana. Domani cercheremo di fare una bella festa e una buona partita se possiamo. Ma sopratutto una bella partita».

RONALDO – «Se gioca? Non lo so, non ho preconcetti. Vediamo come sta. È uno di quelli che ha giocato di più. 3 giorni fa si sentiva ancora dentro. Sentiremo i dottori e le sue sensazioni».

FINE CAMPIONATO – «È stato atipico, devastante per tutti. Un campionato che finisce 12 mesi dopo l’inizio non era mai successo. Devi gestire situazioni inedite, questo ha affaticato le squadre fisicamente e mentalmente. Giochi a temperature non normali. È stato difficilissimo per tutti».

PIRLO – «Allenare un giocatore come lui sarebbe piaciuto a tutti. Si sarebbe trovato bene con me. Sui ragazzi dell’Under 23 vediamo. Non so nemmeno chi uscirà per limiti di età. Sono ragazzi a posto, con entusiasmo su cui si può lavorare benissimo. Ci hanno fatto comodo durante il lockdown e in partita. Hanno anche qualità».

ARTHUR – «Non ne penso niente. Non conosco i loro rapporti, non so cosa si siano detti. Ti sparerei un commento a caso e preferisco non farlo».

DYBALA – «È in mano allo staff medico. Tutto procede in maniera regolare. Ma non so quando rientra in gruppo».