Conferenza stampa Sarri: «La cena con il presidente? Era già programmata. Su Allegri…»

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa presentando il match di domani sera di Coppa Italia contro il Milan. Queste le parole del tecnico bianconero.

INCONTRO CON AGNELLI – «Questa cena si doveva fare dopo la Fiorentina, poi è stata rimandata. Il presidente lo vedo spesso, a cena mi dice che vuole farmi conoscere i migliori ristoranti di Torino. Lui mi parla della globalità non della singola partita. Era qualcosa già programmato».

SENTIRSI SOTTO ESAME – «Se non avessi voluto essere sotto esame avrei fatto domanda alle poste. Questo è un lavoro fatto così, soprattutto alla Juve. Mi sembra tutto nella normalità: ci sono delle ripercussioni dopo un risultato negativo. Siamo arrivati a febbraio in corsa in tutte le manifestazioni a cui partecipiamo. Se si parla di linea generale, lo siamo con gli obiettivi iniziali».

