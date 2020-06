Conferenza stampa Sarri: «Pjanic darà il 100% fino a fine stagione»

Conferenza stampa Sarri: le parole dell’allenatore della Juve alla vigilia della partita con il Genoa, valida per la 29ª giornata di Serie A

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, in programma domani sera alle 21.45 allo stadio Marassi. Queste le parole del tecnico bianconero.

BUFFON – «Non ho ancora deciso se Buffon giocherà domani ma sicuramente batterà il record di presenze in questa stagione. Le decisioni sui portieri cambiano regolarmente in base a cosa mi riferisce il preparatore dei portieri, Claudio Filippi»

MATCH CONTRO IL GENOA – «Sarà difficile andare a Genova contro il Genoa, è difficile giocare lì. E’ una partita complicata contro una squadra che sta lottando per la salvezza. Se ci aspettiamo qualcosa di semplice, siamo sulla strada sbagliata»

FORMAZIONE – «Non c’è la possibilità di alternare più giocatori, siamo ridotti numericamente. La scorsa volta abbiamo avuto 14 giocatori di movimento più 3 portieri. Farò giusto 2-3 cambi rispetto alla scorsa partita»

HIGUAIN – «Higuain sta meglio, l’unica incertezza è legata alla mantenuta fisica durante la partita»

PJANIC – «Pjanic sarà contento se il trasferimento si concretizza perché andrà a finire la carriera in una squadra importantissima. Non vedo la possibilità che lui non dia il 100% con noi in questi mesi»