Conferenza stampa Quique Setien: «Ringrazio Gattuso per i complimenti. Daremo il massimo»

Conferenza stampa Setien: le parole del tecnico del Barcellona in vista del match di Champions contro il Napoli

Le parole di Quique Setien in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli, in programma domani sera al San Paolo. Le parole del tecnico blaugrana.

MATCH – «In queste partite tutti vogliono dare il massimo, sarà difficile per entrambe le squadre e avrà fasi alterne. Sarà giocata a viso aperte, mi aspetto il miglior Napoli, abbiamo visto di cosa sono capaci, avranno una versione straordinaria della propria squadra».

ESORDIO IN CHAMPIONS – «La mia prima partita in Champions ha motivazioni speciali, cominciare la mia Champions in uno stadio con questo passione, sarà molto bello. Spero rimarrà nei ricordi felice perché avremo giocato bene e con personalità. Non c’è miglior inizio che un palcoscenico come questo. Mi sono arrivate le parole di Gattuso, mi sento lusingato per la sua uscita, per me è un orgoglio, lui è stato un grandissimo calciatore e un grande allenatore, mi fa piacere che uno come lui abbia detto queste cose su di me. Mi è rimasto un buon ricordo del Betis a Milano».

CORONAVIRUS – «Non sono preoccupato solo per la mia squadra, ma per tutti quelli che possono essere contagiati. Voglio mandare il mio messaggio di solidarietà, spero di possa risolvere quanto prima questa emergenza. L’unica prova che mi hanno fatto è quella della temperatura».

FABIAN RUIZ – «E’ un giocatore che vedo con molto affetto e ha avuto una crescita spettacolare. Mi fa molto piacere per lui, spero che domani non metta in campo tutte le sue qualità. Però mi fa molto piacere vederlo segnare, non solo è un grande giocatore ma anche un ragazzo molto umile e una bella persona».