Conferenza stampa Shaw: «Vogliamo la finale e vincere il torneo»

Luke Shaw ha parlato alla vigilia di Manchester United-Roma

Luke Shaw, terzino sinistro del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro la Roma.

FINALE – «Speriamo di arrivare in finale, in passato abbiamo fallito. Quest’anno abbiamo giocato bene, abbiamo fiducia nei nostri mezzi, siamo motivati e vogliamo arrivare in finale. Domani sarà difficile ma siamo pronti. Non ci sono semifinali facili, sono partite complesse. Abbiamo fallito alcune finali in passato, ma abbiamo imparato la lezione da quelle sconfitte. Ci sono 180 minuti da giocare, i primi 90 importantissimi. Ci stiamo preparando, vogliamo vincere il torneo».

MOMENTO CARRIERA – «Io sono cambiato, ho più fiducia, mi sento a mio agio in campo. Sono tornato a divertirmi quando gioco a pallone. Voglio continuare a crescere e migliorare e aiutare la squadra a vincere. Questa è la mia migliore stagione. Voglio però migliorare ogni giorno, sono fiducioso».