Conferenza stampa Sirigu: «Dubbi giusti, ma la Nazionale non si discute»

Salvatore Sirigu ha parlato alla vigilia di Italia-Estonia

Salvatore Sirigu, portiere del Torino e dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro l’Estonia.

DUBBI DEI CLUB – «Non potendo controllare la pandemia e non potendo controllare i tesserati, ci sono dei dubbi. È comprensibile ma il protocollo è anche più rigido in Nazionale. Siamo isolati, facciamo controlli e ci atteniamo alle misure di sicurezza, anche quando affrontiamo dei viaggi c’è la massima sicurezza. Che qualcuno abbia dubbi ci può stare, capisco il momento, ma l’importanza della Nazionale è non di discute».

CAPITANO – «Vedremo, l’ultima volta la fascia è andata a El Shaarawy e sono stato molto contento per lui. Ha giocato in Cina, sta passando un momento particolare, la fascia è stata importante. Poi se la prendo io tanto meglio. Sappiamo che la squadra ha un capitano, Chiellini, poi Bonucci che se lo è guadagnato di diritto. Essere capitano può essere la gioia di un giorno, siamo consapevoli chi la porta e chi l’ha sul braccio sul serio».