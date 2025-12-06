Conferenza stampa Spalletti in vista di Napoli Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Conferenza stampa Spalletti in vista di Napoli Juve: le sue dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida della 14a giornata

La Juventus si appresta a vivere una partita fondamentale, il primo grande appuntamento del mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. La sfida si preannuncia decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre, con la Juve pronta a lottare per consolidare la sua posizione in campionato.

Nel giorno di vigilia, Luciano Spalletti, allenatore bianconero, interverrà in conferenza stampa alle 16.30 per presentare il match e rispondere alle domande dei media. Segui l’evento in diretta, leggendo le parole del tecnico in tempo reale. Un’occasione importante per capire la preparazione della squadra in vista di questo delicato incrocio.

IMPORTANZA DI ARRIVARE A NAPOLI JUVE CON TRE VITTORIE DI FILA – «La maglia della Juve è stata tessuta per questo, per vincere partite. Non viviamo un periodo bellissimo ma questo deve essere lo status normale. Ci arriviamo con fiducia, ma dobbiamo essere anime forti, libere, senza cercare supporto da qualche parte per dimostrare il loro futuro. Importante vedere che in allenamento si vanno ad acchiappare cose nuove. Questo vedo e questo è fondamentale, mi dà fiducia».

NAPOLI JUVE QUANTO DEFINISCE LE AMBIZIONI STAGIONALI – «Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano un attimo. Partite che valgono tre punti e rimangono lì. Ci sono poi partite che rimangono nella storia per sempre, questa può dire molto sul futuro del nostro campionato. Gli dedicheremo tutta la forza che abbiamo».

ESAME DI MATURITA’ – «Sì, si può mettere anche così. È un esame dove dobbiamo farci trovare pronti. È difficile, andiamo a giocare contro i campioni d’Italia e sappiamo la forza di quella squadra lì. Lo stan facendo vedere anche quest’anno, è quello con cui ci dobbiamo confrontare».

