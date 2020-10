Crotone, Stroppa: «La Juve è la squadra da battere, serve la gara perfetta»

Il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juventus

Giovanni Stroppa, allenatroe del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

PREPARAZIONE – «Queste due settimane sono andate sulla falsariga delle precedenti perché i nuovi arrivati si sono allenati negli ultimi giorni e non abbiamo avuto a disposizione i nazionali, non abbiamo lavorato al completo, ma ci siamo comunque allenati bene. Mi viene da dire in questo momento di continuare a fare ciò che stiamo facendo, tendendo contro delle cose belle e meno belle. I nuovi? Non lo so, ho qualche dubbio e lo tengo fino a domani».

JUVE – «Si parla degli assenti, ma se guardo la formazione che potrebbe scendere in campo c’è solo da sgranare gli occhi. Sono i campioni, la squadra da battere e hanno dei campioni. Sono i più forti in tutti i sensi. Dovremo fare la partita perfetta per fare risultato. Dovremo essere attenti, dovremo dare quel qualcosa in più. Visto che le nostre prestazioni sono in crescita possiamo farlo. Mai come domani sera bisogna stare attenti a qualsiasi giocata».