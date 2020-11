Conferenza stampa Szczesny: le dichiarazioni del portiere della Juventus alla vigilia del match di Champions League contro il Ferencvaros

La Juventus è pronta a riprendere il proprio cammino in Champions League contro il Ferencvaros per provare a ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la convincente prestazione con il Cagliari, i bianconeri proveranno a ripetersi in campo europeo. Queste le dichiarazioni del portiere Wojciech Szczesny in conferenza stampa.

LA GARA – «Ci aspettiamo una partita difficile contro un avversario tosto. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, abbiamo visto buone cose con il Cagliari. Poi ciò che conta di più è il risultato. Non è difficile trovare motivazioni per giocare in Champions».

BONUCCI E CHIELLINI – «Credo che l’assenza di due calciatori così importanti è dura, dal punto di vista della mentalità non cambia niente, abbiamo tanti leader».

CHAMPIONS LEAGUE – «Motivazioni? Siamo alla Juventus, non ci dovrebbero essere questi pericoli in una squadra così».