Conferenza stampa Tassotti: «Non possiamo più sbagliare, margine di errore ridotto»

Il vice allenatore del Genoa Tassotti ha parlato in vista della partita col Sassuolo

Mauro Tassotti, vice allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa, a causa della positività al Covid di Shevchenko, in vista della partita in casa del Sassuolo.

VIETATO SBAGLIARE – «Andando avanti con il campionato non c’è più spazio per gli errori. Si può sbagliare qualche partita ma non più di tanto. Ci piacerebbe vedere un Genoa che sotto l’aspetto agonistico giochi come contro l’Atalanta. Ai ragazzi questa settimana ho detto che quella deve essere la base, il punto di partenza anche come voglia e da lì si deve ripartire».

TIFOSI – «Dobbiamo però fare meglio, e in particolare tutto non deve andare a scapito dell’ordine perché siamo stati disordinati ma abbiamo battagliato e la gente lo ha riconosciuto visto che ci hanno applaudito anche con un pareggio per 0-0. Ripartiamo da lì ma più ordinati e propositivi. Sono appuntamenti delicati perché i punti fatti contro quelle squadre sono punti che valgono doppio. Bisognerà poi pensare di poter fare qualche colpaccio come successo allo Spezia. Chiaro che il margine di errore si è ridotto molto e si riduce gara dopo gara, per questo non bisogna sbagliare quelle partite lì».