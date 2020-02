Conferenza stampa Thorup: «Roma tra le migliori d’Europa, il Gent è pronto»

L’intervento in conferenza stampa di Thorup, allenatore del Gent, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma

Ecco le parole di Jess Thorup, allenatore del Gent, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League contro la Roma.

SULLA SFIDA – «Giocare l’Europa è speciale per tutti. Per me è bellissimo vedere questo ambiente all’interno della squadra. Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa. Se guardiamo indietro di qualche mese dopo aver perso la coppa nazionale tutti si chiedevano dove saremmo arrivati. Siamo riusciti a sterzare e a superare la fase a girone brillantemente. Poi abbiamo preso la Roma e arriviamo pronti a questa sfida. Domani è solo il primo round. Sarà importante fare un gol, ma sappiamo il calibro degli avversari. Non prendere gol sarà fondamentale, ma non semplice».

SULLA CRISI DELLA ROMA – «Ho visto diverse partite e l’ultima a Bergamo dove ero presente. Posso dire che dando un’occhiata ai giocatori ci si rende conto che sono tra i migliori d’Europa. La sensazione è di una squadra che se non vince perde fiducia. Alla Roma manca questo. Non sono particolarmente preoccupato se i giallorossi abbiano un buon livello di fiducia. Mi preoccupo solo dei miei».