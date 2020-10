Conferenza stampa Tsygankov: «L’assenza di Ronaldo è un vantaggio, possiamo battere la Juve»

Viktor Tsygankov è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Dinamo Kiev e Juventus: le parole del centrocampista – VIDEO

Viktor Tsygankov, ala destra della Dinamo Kiev, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Mircea Lucescu alla vigilia della gara contro la Juventus.

MOMENTO DI FORMA – «Sarà valutato da altri. Il mio compito è giocare e immpegnarmi in allenamento, in modo che l’allenatore abbia opzioni per decidere chi far giocare. Ogni giocatore cerca di dare il massimo in campo, durante gli allenamenti e le partite».

JUVE SENZA CRISTIANO RONALDO – «Penso che tutti capiscano perfettamente chi è Cristiano Ronaldo, e la sua assenza, credo, sia un vantaggio per noi. Questo è un grande gioc