Conferenza stampa Tudor: «Milan forte ma vogliamo vincere. Fatal Verona? Il passato...» - VIDEO

Conferenza stampa Tudor, il tecnico del Verona parla alla vigilia del match di campionato contro il Milan: le dichiarazioni

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Verona e Milan.

MILAN – «Se si guarda la rosa che hanno sono al terzo o al quarto posto, stanno facendo un lavoro straordinario. Sono due anni che sono là, bisogna fargli i complimenti e stare attenti a corsa e fisicità, che sono i loro punti forti».

FATAL VERONA – «Per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Ci saranno più tensioni rispetto al solito ma è una partita che vogliamo vincere. Anche se dovrà essere vissuta come una normale partita di calcio».

DOVERI – «Lo stimo anche se per i miei gusti è un po’ permaloso. Il rosso a Ceccherini con il Napoli era esagerato, il secondo giallo che prese era a 60 metri dalla porta e non c’era. La mia speranza è che non si parli di lui dopo la partita».

TANTI TIFOSI DEL MILAN – «Ci saranno anche tanti nostri tifosi, sarà come se fossimo a casa nostra e faremo del nostro meglio».

HONGLA – «È una soluzione apertissima per domani, è in periodo di costante crescita e sono contento per quanto fatto a Cagliari. L’importante è che stia bene e che ci dia una mano fino alla fine».

ANDATA – «Si impara da tutte le gare. Eravamo avanti 2-0 ed il rammarico è stato quello di non aver portato a casa nemmeno un punto, ma siamo migliorati e ora siamo più solidi. Domani sarà molto difficile, ma anche bello, dovremo correre tanto e non sbagliare niente».