Conferenza stampa Vidal: le parole del giocatore dell’Inter alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. Le sue parole

Arturo Vidal parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole.

INTER – «Sono contento di essere qui e di fare quello che mi chiede il mister. Si prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister mettendo sempre davanti la squadra. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo».

COME UNA FINALE – «Per noi che sia Campionato o Champions tutte le partite sono come una finale. Domani sarà una gara molto intensa, è sempre bello incontrare una squadra forte come il Real Madrid ma per noi tutte le sfide sono come una finale. È una bella partita, contro una squadra che ho affrontato diverse volte, dobbiamo dare il massimo».