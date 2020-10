Conferenza stampa Villar: «In Italia ritmi alti, sono più pronto dell’anno scorso»

Gonzalo Villar ha parlato alla vigilia di Young Boys-Roma

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League in terra svizzera contro lo Young Boys.

RITMO – «Penso che in Italia si giochi un calcio diverso, stavo giocando nella Serie B spagnola. È una questione di ritmo, qui si gioca a ritmi alti. Mi sento più preparato rispetto all’anno scorso, mi sento meglio e mi voglio allenare al meglio».

PEDRO – «Per noi e specialmente per me, che sono spagnolo come lui, è straordinario che lui sia arrivato qui. Ha già fatto due gol, sta giocando benissimo e non smette mai di correre: sembra un ventiduenne come me. Sta giocando bene perché sembra un giovane, è una cosa buona per noi. Il mio amico Carles Perez, ad esempio, ha di fronte un ottimo esempio per imparare e può ricevere tanti consigli. E’ bello per noi avere in squadra uno come lui».