Conferenza stampa Vlahovic: «Non vedo l'ora di giocare con Di Maria. Il tridente...»

Conferenza stampa Vlahovic, l’attaccante serbo parla alla presentazione della nuova stagione della Juventus

Dusan Vlahovic ha parlato in conferenza stampa alla presentazione della nuova stagione della Juventus.

DI MARIA – «E’ un campione, con una grandissima carriera in cui ha vinto tantissimo. Ha fatto tanti gol e tanti assist, sono entusiasta di lavorare e giocare con lui. Proveremo a fare meglio dell’anno scorso».

MEGLIO COL TRIDENTE O CON UN CENTROCAMPISTA DIETRO DI LUI – «E’ uguale, come decide il mister. Io mi metto a disposizione della squadra. Con la squadra è tutto più facile, per questo non ho problemi».

