Conferenza stampa Xavi: «Napoli da Champions, puntiamo a tornare in alto»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

In conferenza stampa, Xavi ha parlato alla vigilia di Napoli–Barcellona.

NAPOLI – «Loro aranno pressing alto, noi vogliamo giocare nella loro metà campo. Sarà una partita fisica. Il Napoli è una squadra da Champions e lo dimostra lottando per lo scudetto. Ma l’affronteremo come avessimo vinto 2-1 o 3-1. Loro avranno il tifo a spingerli, noi dobbiamo seguire il nostro sistema».

PREOCCUPAZIONI – «Ogni partita rappresenta una finale. Siamo motivati e abbiamo tanta voglia di metterci in mostra. Utilizzeremo il nostro stile, siamo sulla strada giusta dopo gli ultimi miglioramenti».

RISCHIO FALLIMENTO – «Sicuramente l’eliminazione rappresenterebbe una grandissima delusione. All’andata abbiamo giocato bene, ora dobbiamo ripeterci in un’altra prova per dimostrare il nostro reale valore».

VINCERE GIOCANDO MALE – «Se devo scegliere preferirei giocare bene e vincere. Abbiamo giocato molto bene nelle ultime uscite e siamo in fase di crescita, ma ciò che vale sono i risultati. Ho buone sensazioni».

RISULTATI FUORI CASA – «Si parla di altre stagioni, non lo so. Dobbiamo tornare a creare il modello di gioco di prima e tornare al top europeo. Affrontiamo un Napoli da Champions, mentre a noi manca qualcosa per tornare quelli di un tempo».

DEMBELE – «Lo vedo felice e si comporta da professionista. Ne ho sentite di tutti i colori, ma lui ha sempre lavorato al massimo anche quando non convocato. Dà sempre qualcosa di positivo al gruppo e darà tanto da qui fino alla fine della stagione».