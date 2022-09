Conferenza stampa Zanetti: «A Bologna per la prima vittoria stagionale»

L’allenatore dell’Empoli Zanetti ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna.

PRIMA VITTORIA – «Tutti desideriamo portare a casa una vittoria, questo è evidente. Vorrebbe dire portare a casa quello che produciamo. Barattare la prestazione col risultato? Bella domanda. Ho grande stima della mia squadra, non voglio che i ragazzi entrino in un loop mentale per cui perdiamo sicurezza per arrivare al risultato. Siamo belli ma imperfetti. Dobbiamo lavorare su queste imperfezioni con serenità e convinzione».

FORMAZIONE – «Destro, Ebuhei e Baldanzi rientreranno dopo la sosta. Al di là dei dubbi di formazione è difficile cambiare una squadra che ha fatto una prestazione come quella con la Roma. Vorrei riconfermare la formazione in blocco ma ho situazioni da monitorare. Marin ha fatto molto bene, ha personalità e sta imparando anche l’aspetto tattico. Chi ha giocato con la Roma ha recuperato, c’è stata solo semplice stanchezza perché abbiamo avuto solo un giorno di lavoro vero».