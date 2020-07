Conferenza stampa Zenga: «Contro il Milan scenderà in campo la formazione migliore»

Conferenza stampa Zenga: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro il Milan. Le dichiarazioni

Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, queste le parole del tecnico dei sardi.

FORMAZIONE – «Avendo gli uomini contati cerco di mettere in campo la squadra migliore, di fronte a una squadra che attraversa un ottimo momento di forma. Credo che noi abbiamo dato il meglio giocando con la difesa a 3, penso lo faremo anche domani. Domani per quanto riguarda il trequartista valuteremo chi starà meglio dopo le indicazioni dei medici e da quello che dice l’allenamento».

GIOVANI – «Credo che tutti i ragazzi della Primavera che guardano i vari Ibra, Ribery e altri che continuano a giocare a un’età avanzata devono chiedersi come ci sono arrivati a questo punto della carriera: il talento non basta, servono continuità e tante altre attenzioni. Ibra e gli altri vanno ammirati perché c’è sempre professionalità e continuità pari al 100%. Se ripenso ai miei tempi, bisognerebbe vedere i campioni di allora con questo calcio: penso che Diego Maradona avrebbe fatto il doppio dei gol (ride, ndr)».

FUTURO – «Se vincere domani potrebbe cambiare qualcosa? No, confermo quello che ho detto dopo la Juventus. Penso che abbiamo fatto prestazioni di livello, quando avevamo tutta la rosa a disposizione, poi il rimpianto è non essere riuscito a ripeterle nelle gare successive. Ma vincere a Milano non cambierebbe nulla dal punto di vista della panchina: è giusto che la società faccia le sue valutazioni in modo sereno».