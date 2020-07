Conferenza stampa Zenga: «Quando sei in un club devi onorare la maglia e rispettare i tifosi»

Conferenza stampa Zenga: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro il Lecce in programma alle 19.30

Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Queste le parole del tecnico dei sardi.

MOTIVAZIONI – «Quando lavori per un club devi onorare la maglia e rispettare i tifosi. Ma rispettare anche te stesso dando il meglio. Il Lecce si gioca tanto, ma avrà anche scontri diretti sul suo percorso. Le motivazioni? Sono sempre dentro di noi, nelle giornate di lavoro. Non devo motivare qualcosa di speciale, hai una maglia con un emblema da onorare e sette partite per dare il massimo».

RITMO CAMPIONATO – «Ho allenato nei paesi arabi dove si gioca col caldo. Cambia il fatto che gli allenamenti sono differenti, giocando ogni tre giorni cambiano le prospettive. In un campionato normale un giocatore ha almeno una settimana per recuperare dai piccoli infortuni, qui salta almeno tre gare e se non sta attento anche di più. Serve attenzione nelle scelte, sia all’inizio che a partita in corso».