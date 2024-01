Congo Zambia, un pari tra mille emozioni

Congo Zambia, il gruppo F ha chiuso la giornata con la partita tra le due nazionali: ecco il risultato, i mercatori e la classifica

Una partita con tantissime occasioni quella tra Congo e Zambia con le due squadre però che si sono portate a casa un punto a testa. E’ successo tutto nella prima frazione e in appena 4′ perché al vantaggio di Kangawa al 23esimo, ha risposto Wissa per il Congo. Il risultato finale è stato quello di 1 a 1, ma nella ripresa i congolesi hanno avuto diverse occasioni per provare a portare a casa i tre punti. Si chiude così la prima giornata della Coppa d’Africa.

La classifica del Gruppo F

Dopo la vittoria del Marocco è arrivato un pareggio nella sfida della serata tra Zambia e Congo. Di seguito la classifica del gruppo F:

Marocco 3

Zambia 1

Congo 1

Tanzania 0