Consigli si racconta in una diretta Instagram. Il portiere del Sassuolo ha raccontato i momenti più belli vissuti in neroverde

«Tutta la cavalcata che ci ha portato ai preliminari di Europa League è stata indimenticabile, mi ricordo la vittoria a Frosinone che ci stava garantendo il settimo posto. La partita a Belgrado contro la Stella Rossa, l’1-1 che ci ha permesso di entrare di diritto ai gironi di Europa League e la vittoria all’esordio con l’Athletic Bilbao. Il rimpianto è quello di non aver superato il turno, anche per via di tanti infortuni, ma è stata una gioia indescrivibile, festeggiato in vacanza e vincere i preliminari contro tutti i pronostici e poi presentarci alla prima con l’Athletic Bilbao e batterlo 3-0».