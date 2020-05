Consiglio di Lega iniziato: la A riprende con i recuperi della 25ª giornata?

Consiglio di Lega di A per decidere la giornata di ripartenza del campionato. Si riparte con i recuperi?

Giornata importante per la Serie A, che continua a pensare alla ripartenza. Secondo Sky Sport, proprio in queste ore è iniziato il Consiglio di Lega che deciderà quale sarà la giornata per la ripresa del campionato.

Si sta discutendo sulla possibilità di riprendere la Serie A con le 4 partite restanti dalla 25esima giornata di Serie A, ovvero Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. L’obiettivo sarebbe quella di mettere in pari tutte le squadre, il prima possibile, per numero di incontri giocati. La data per l’eventuale ripresa? O il 13 giugno o il 20.