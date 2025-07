Consiglio federale FIGC: Chiellini sostituisce Calvo e le altre novità. Dovranno essere scelti nuovi rappresentanti per B e C

Il Consiglio Federale della FIGC sta per subire importanti modifiche, con la promozione del Sassuolo in Serie A e del Pescara in Serie B, che comportano la decadenza dei consiglieri Giovanni Carnevali e Daniele Sebastiani. La riunione di oggi, convocata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha ufficializzato questi cambiamenti, segnando una nuova fase per il panorama calcistico italiano. Le promozioni delle due squadre comportano anche la necessità di procedere con le elezioni per sostituire Carnevali e Sebastiani, con la Lega B e la Lega Pro chiamate a scegliere nuovi rappresentanti.

Consiglio Federale FIGC, modifiche anche in Serie A

L’addio di Francesco Calvo dalla Juventus apre una nuova pagina anche per la Lega Serie A. La sua partenza richiede una sostituzione, con Giorgio Chiellini pronto a prendere il suo posto. Chiellini, attualmente Director of Football Strategy della Juventus, rappresenta una delle figure più significative del calcio italiano. Il suo ingresso nel Consiglio Federale non solo segna un passaggio importante nella carriera del difensore storico della Juventus, ma porterà anche una nuova visione strategica per la Serie A, grazie alla sua esperienza sia sul campo che nella gestione delle dinamiche calcistiche.

l cambiamento all’interno del Consiglio Federale non è solo una questione di nomi, ma anche di visione strategica per il futuro del calcio italiano. Con il coinvolgimento di Chiellini, si prevede un rafforzamento della struttura organizzativa e una gestione più moderna delle dinamiche del calcio professionistico. Chiellini, noto per la sua intelligenza calcistica e la sua preparazione, apporterà sicuramente un contributo significativo alla riforma e al rafforzamento del calcio italiano, sia in ambito nazionale che internazionale.

Le prossime settimane saranno cruciali per definire con precisione i dettagli delle elezioni e gli equilibri all’interno della FIGC, ma l’ingresso di Chiellini nel Consiglio Federale è sicuramente uno dei cambiamenti più attesi e significativi di questa nuova stagione calcistica.