Conte annuncia: «Gli italiani potranno andare in vacanza. Sulle riaperture anticipate…»

Il premier Giuseppe Conte ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera, facendo il punto sulla fase 2 in Italia

Giuseppe Conte ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera facendo il punto sulla fase 2 e 3 in Italia. Le sue parole.

NAVIGLI – «Navigli? Comportamenti gravissimi. Se non si rispetta il distanziamento rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti e tornare a un lockdown, anche se circoscritto, con danni ancora più gravi per la nostra economia. Ma ho fiducia che continuerà a prevalere il buon senso degli italiani».

VACANZE – «Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione».

RIAPERTURE ANTICIPATE – «Stiamo raccogliendo i dati dell’ultimo monitoraggio e con gli esperti stiamo definendo regole chiare sulla sicurezza per lavoratori e clienti. Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni. L’importanza è procedere sulla base di monitoraggi puntuali, perché per le imprudenze pagheremmo costi enormi».