Conte: «Buon bottino di punti, ma il campionato lo vincerà qualcun altro…» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter contro il Genoa: queste le sue parole sullo scudetto

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il secco 3-0 con cui l’Inter si è imposta al Ferraris contro il Genoa.

Le sue parole: «Abbiamo fatto 76 punti fino ad adesso: è un buon bottino. Ma sono sicuro che non basti per vincere. Il campionato sarà vinto da qualcun altro. Noi dobbiamo avere l’ambizione e la motivazione di arrivare più in alto possibile e di fare più punti possibile. A volte, al di là del numero e del piazzamento rimangono dei numeri. E anche se i numeri sono freddi comunque testimoniano se è stato fato un buon lavoro o un cattivo lavoro».