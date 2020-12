Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari: queste le sue parole

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari. Queste le sue parole sulla possibile responsabilità di Handanovic in occasione del gol dei rossoblù.

«So solo che Sottil ha fatto un eurogol alla prima occasione della partita del Cagliari. Un magnifico tiro al volo, complimenti a lui, è un giocatore interessante e un prospetto di livello».