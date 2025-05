Conte, addio Napoli? De Laurentiis annuncia alla cena Scudetto: «Grazie di tutto! Ti auguro molti successi» - Calcio News 24

De Laurentiis annuncia l’addio di Conte? Le parole del presidente del Napoli fanno abbastanza riflettere. Il punto

Durante la cena-scudetto organizzata a Posillipo per celebrare la storica vittoria del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto dedicare un sentito intervento ad Antonio Conte (vicino alla Juve?), riconoscendo il valore del lavoro svolto dall’allenatore in una stagione complicata, ma culminata nel successo.

«Voglio fare un abbraccio affettuoso a questo signore – ha esordito De Laurentiis – perché ha preso in mano una squadra che era sul baratro e, insieme, siamo riusciti a rafforzarla». Il patron azzurro ha poi ricordato come Conte, nonostante si sia trovato in una situazione di emergenza, sia riuscito a trovare soluzioni efficaci: «Ha perso una stella come Kvaratskhelia, ha dovuto fronteggiare tanti infortuni e imprevisti, ma ha saputo adattarsi utilizzando quattro o cinque moduli diversi».

Per De Laurentiis, il tecnico ha dimostrato che nel calcio non sono i moduli a fare la differenza, ma la capacità dell’allenatore di leggere e interpretare il gioco. «Conte ha fatto vedere al mondo che i moduli contano poco, conta avere una visione chiara del calcio. Ci ha portati a vincere il secondo scudetto in tre anni. Per questo vi chiedo un grande applauso. Grazie Antonio!»

Il presidente ha poi parlato con orgoglio della crescita del club e dell’immagine del Napoli: «Siamo diventati una realtà credibile e vincente. Dopo anni in Europa, con una sola battuta d’arresto l’anno scorso, abbiamo imparato ad alzare la testa. Oggi il Napoli non è solo una squadra, ma un simbolo che cresce in tutto il mondo».

Infine, De Laurentiis ha annunciato la sua imminente partenza per Roma, dove incontrerà il Santo Padre in occasione della conclusione dei festeggiamenti. E ha concluso con un augurio speciale: «Mi auguro che Conte possa continuare a ottenere grandi risultati. È un uomo che vive ogni giorno con impegno e passione. Merita rispetto e successo. Grazie ancora, Antonio».