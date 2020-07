Conte: «Fiducia totale nella mia rosa. Verona? È la rivelazione del campionato»

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida contro il Verona: queste le parole del tecnico nerazzurro

SCONFITTA CONTRO IL BOLOGNA – «Come ce la si mette alle spalle? Preparandoci per la partita contro il Verona. Inevitabile che in questi casi la partita successiva arriva in pochissimo tempo ed è meglio; sicuramente deve rimanere qualcosa come amarezza ma ti devi concentrare sul prossimo impegno, importante, contro una buonissima squadra».

TURNOVER – «Questo è il problema che tutte le squadre stanno affrontando. Giocando impegni così ravvicinati con queste temperature, con tre punti in palio, è inevitabile che qualcosa si paghi dal punto di vista degli infortuni. Per qualche affaticamento magari non rischi un giocatore per timore di perderlo per tante partite. Ma dall’altra parte della medaglia c’è la completa fiducia in tutti i ragazzi della mia rosa, ho la possibilità di dare spazio a tutti i componenti perché so che viene ben ripagato nella prestazione, nell’attitudine e nella determinazione».

HELLAS VERONA – «Sta facendo un ottimo torneo, una delle rivelazioni del campionato. Ha un allenatore bravo e preparato e in rosa ha ragazzi molto interessanti e bravi. E’ una squadra che anche fa anche del punto di vista fisico una delle sue forze. Noi dobbiamo essere bravi a rispondere colpo su colpo, sotto tutti i punti di vista, tecnico e fisico».

TRENTADUE PUNTI IN TRASFERTA – «Quello che cerchiamo di fare coi ragazzi è non pensare di giocare in casa o in trasferta, a parte in questo periodo che non c’è pubblico. C’è sempre voglia di fare una grande partita e questo è importante per una squadra che vuole proporre gioco ed essere propositiva a prescindere che si giochi in casa o in trasferta».