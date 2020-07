Conte: «Chi arriva secondo è il primo dei perdenti. Lautaro? Le voci su di lui danno fastidio»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina: queste le sue parole

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina: queste le parole del tecnico dell’Inter.

MATCH – «È stata una buona partita da parte nostra, fatta con la giusta intensità e buone trame di gioco. Non siamo stati fortunatissimi stasera visto che abbiamo colpito due legni. Poco da dire e da recriminare. I ragazzi ci hanno messo tutto tant’è che abbiamo anche rischiato di perderla. Meritavamo qualcosa in più forse».

POCA SODDISFAZIONE PER LA STAGIONE – «Stiamo cercando di lavorare sulla mentalità e su determinate situazione. Dobbiamo aumentare l’istinto killer se abbiamo l’ambizione di lottare per qualcosa di importante. Sono contento se i giocatori sono scontenti del risultato, vuol dire che qualcosa sto lasciando».

OBIETTIVI – «Nelle ultime 3 partite devono dare sempre il massimo, senza pensare o programmare. Al di là che l’obiettivo Champions è stato raggiunto abbiamo voglia di giocare queste partite rimanenti, anche per vedere la crescita della squadra. Al di là del piazzamento, se arrivi secondo sei il primo dei perdenti. C’è chi si accontenta di questo, io non voglio accontentarmi. Il secondo posto per me non ha significato».

LAUTARO – «Non penso che le voci stiano distraendo Lautaro. Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni che l’anno scorso non ha giocato tantissime partite. Si sta affermando quest’anno e che deve compiere un percorso. Non stiamo parlando di un giocatore già fatto, c’è una strada da fare. È un ragazzo che può alternare nella fase di crescita momenti positivi e meno. A me interessa che dia tutto quello che ha nel rispetto mio e della mia squadra. Queste voci intorno a lui mi danno fastidio perchè insultano l’intelligenza del ragazzo e seminano zizzania. Dobbiamo aiutarlo a migliorare, deve fare un percorso di crescita».

MERCATO – «Sono discorsi che rinviamo a fine stagione. Bisogna rimanere molto concentrati su questa stagione e poi pensare alla prossima».