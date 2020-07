Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria dell’Inter contro la SPAL: le sue parole

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria dell’Inter contro la SPAL. Queste le parole del tecnico nerazzurro.

«La Roma è un’ottima squadra e noi avremo meno tempo per recuperare, ma avremo entusiasmo e voglia. Spero di recuperare qualche calciatore per far rifiatare chi sta tirando la carretta da molto tempo».