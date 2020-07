Conte: «Moses è recuperato. Spal? Conterà la nostra voglia e il nostro entusiasmo per vincere»

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro la SPAL: queste le parole del tecnico nerazzurro

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro la SPAL: queste le parole del tecnico nerazzurro riportate da TMW.

SPAL – «Affrontiamo la Spal con il piede giusto fino dall’inizio e con determinazione. In queste sfide squadre come l’Inter stimolano, quindi conterà la nostra voglia e il nostro entusiasmo per vincere».

INFERMERIA – «Moses è a disposizione, Barella ha iniziato a incrementare il lavoro col pallone e speriamo di averlo a Roma, Sensi continua le sue cure, Lukaku sta smaltendo questa contrattura e anche lui speriamo di averlo quanto prima, su Vecino non posso ancora dare informazioni certe».

DI BIAGIO – «Allenava l’Under 21 quando io guidavo la nazionale maggiore. E’ preparato, serio, sa quello che vuole, ha preso in mano la situazione delicata della Spal. Esperienze che anch’io ho fatto e che contano molto in questo lavoro».