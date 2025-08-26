Conte suona la carica: «Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. De Bruyne? Vi svelo questa cosa» - Calcio News 24

Conte carico per la nuova stagione: «A Napoli per alzare sempre il livello»

Antonio Conte sta guidando il Napoli nella stagione 2025/26 con lo stesso spirito battagliero che lo contraddistingue da sempre. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il tecnico salentino ha parlato del presente e del futuro azzurro, dell’approccio mentale richiesto alla squadra e del recente arrivo di Kevin De Bruyne.

L’allenatore non ha dubbi sul valore dell’ex stella del Manchester City:

«De Bruyne arriva in Italia dopo 9-10 anni di Premier League, nel momento migliore della sua carriera. È maturo sotto tutti i punti di vista e siamo convinti possa darci una grande mano. Al tempo stesso, però, anche noi dovremo essere bravi a metterlo nelle condizioni ideali per integrarsi. Non è più tempo di individualismi: oggi, più che mai, è il gruppo che fa la differenza».

L’essenza del metodo Conte rimane invariata: lavoro, sacrificio e fame. L’allenatore spiega così come trasmette alla squadra la giusta mentalità:

«Anche quando arrivo per la prima volta in una squadra, il mio approccio non cambia. Cerco subito di trasmettere valori come serietà, abnegazione, credere in quello che facciamo. È fondamentale essere pronti a superare ogni ostacolo. È lì che si vede la mentalità vincente. Serve sempre la voglia di alzare il livello, e per me questo è un principio irrinunciabile. Lo faccio per me, ma anche per i miei giocatori e per tutto lo staff che lavora con me».

Parlando della stagione che sta per cominciare, Conte è chiaro sugli obiettivi: continuità e crescita.

«Mi aspetto che continuiamo sulla scia di quanto fatto l’anno scorso. L’intensità, la fame, la voglia di dare tutto non devono mancare mai. A Napoli abbiamo sempre messo al primo posto la maglia sudata: se dai tutto, il risultato diventa una conseguenza naturale. Dobbiamo confermarci tra le migliori squadre d’Italia e regalare ancora emozioni ai nostri tifosi».

Il progetto di Conte al Napoli non è legato solo ai risultati, ma a un’idea di calcio totale, basata su disciplina, spirito collettivo e ambizione. La seconda stagione è sempre quella più difficile, ma con un tecnico come lui al comando, la sfida diventa un’opportunità per alzare ancora l’asticella.