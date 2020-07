Conte: «Noi miglior difesa e 2° miglior attacco. Ora testa all’Atalanta» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli: le parole del tecnico

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli: queste le parole del tecnico nerazzurro.

INTER – «Se vuoi andare avanti in Europa e nelle competizioni devi avere un equilibrio tra le fase offensiva e difensiva. I numeri dicono che abbiamo la migliore difesa e il secondo miglior attacco, portiamo tanti giocatori al gol, una cosa importante. Ora giochiamoci l’ultima partita, che sarà anche bella, il giusto finale per noi contro una bella realtà del calcio italiano, ha implementato la rosa, oggi l’Atalanta ha giocatori importanti in ogni reparto. Cerchiamo di concentrarci e poi penseremo al Getafe».