Conte: «Oggi facile solo su carta. Noi in Champions con 5 turni d’anticipo» – VIDEO

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha così espresso la propria soddisfazione per la vittoria contro la Spal e la conquista della qualificazione in Champions League con 5 giornate d’anticipo:

«Sono soddisfatto perché queste partite sono facili solamente sulla carta. Noi non dobbiamo dimenticare che in questo campionato, abbiamo lasciato per strada punti in maniera molto ingenua. Oggi avevamo l’opportunità di mettere la parola fine al discorso Champions League con 5 giornate d’anticipo. Questo è già un buon risultato per l’Inter, abbiamo sfruttato la chance nella giusta maniera».