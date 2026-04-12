Conte svela: «Italia? Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi…»

Conte sulla Nazionale: «Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi parlerò con il Presidente»

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è tornato a parlare delle voci che lo accostano alla panchina della Nazionale. Lo ha fatto ai microfoni di Rai Radio 1, nel post‑partita del pareggio sul campo del Parma nella 32ª giornata di Serie A. Le parole:

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NAZIONALE – «Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli, poi a fine anno parlerò con il presidente. Interpretate bene le mie parole, se poi devono essere strumentalizzate non ne parlo più»

SULLA PARTITA – «Prendere goal dopo 30 secondi, anche in maniera evitabile, non è stato un bel viatico per una partita in cui sapevamo benissimo che avremmo trovato un blocco molto basso. Poi avevo visto l’inserimento di Delprato sull’esterno, una squadra molto difensiva: se dopo 30 secondi prendi quel goal devi sapere che ti metti in salita tutta la partita, e così è stato. Abbiamo corso, abbiamo prodotto e pareggiato, abbiamo avuto anche occasioni per vincere. Però il calcio è questo: non bisogna lasciare spazio a situazioni che possano compromettere quello che hai preparato e vorresti fare.

Non posso dire nulla ai ragazzi, tutti si sono impegnati, purtroppo è arrivato un pareggio non giusto: è un punto in più, dobbiamo pensare alla Champions e vedremo cosa farà l’Inter con il Como. Guardiamo chi sta davanti sapendo che dovrebbe schiantarsi per lasciare spazio. Occasione sprecata? Sì, ma ho poco da dire ai ragazzi. In queste situazioni rischi anche di prendere ripartenze, se non sei bravo e ti prepari. Siamo stati bravi, peccato per quell’inizio».