Napoli, parla Conte: «Non è una buona stagione per arbitri e VAR, spero migliorino la situazione. Rocchi deve fare questo»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della sfida tra Napoli e Como, analizzando la prestazione degli azzurri e i temi principali della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non andiamo a parlare sempre di arbitri, c’è sempre qualcosa e qualcuno che si lamenta. Non è una buona stagione per arbitri e VAR, spero migliorino la situazione. Si lamentano tutti, bisogna fare uno step in avanti. penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e var, non va bene per il calcio e per noi».

ANALISI DEL MATCH – «Onore ai ragazzi, non era facile. Affrontare un Como che veniva da 10 giorni di pausa non era facile, abbiamo perso McTominay prima di questa partita. Non posso dire niente, stiamo andando oltre le possibilità attuali. Non c’entra nulla con le ambizioni, oggi ai rigori potevamo qualificarci. Abbiamo vinto la Supercoppa in totale emergenza, noi stiamo facendo di più di quello che abbiamo al momento. Qualsiasi squadra e allenatore farebbe fatica, grazie ai tifosi che continuano ad apprezzare e riconoscono i nostri sforzi. Siamo comunque arrivati a un centimetro dal passare».

INFORTUNI – «Come fai a prevedere l’infortunio di Di Lorenzo, Lukaku, De Bruyme, Gilmour pubalgia e sta tre mesi fuori? Dobbiamo andare al santuario e fare una preghiera. Sono infortuni talmente gravi che pesano per tutto l’anno. Inevitabile che poi giocano sempre gli stessi e si fanno male pure quelli. Si vanno a sommare alle altre perdite, non penso sia successo a qualche altra squadra. Il club mi ha detto che non si poteva fare niente durante il mercato. Quello che stiamo facendo è qualcosa di straordinariamente incredibile. Scudetto? Pensiamo a ottenere il massimo, l’Inter viaggia forte insieme ad altre».