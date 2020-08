Conte si sfoga: «Troppi attacchi, e poca protezione dal club…» – VIDEO

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte è intervenuto al termine del match vinto contro l’Atalanta. Ecco le sue parole

«Dobbiamo guardare in casa nostra, aver fatto 82 punti vuol dire che i ragazzi hanno dato tutto nonostante le difficoltà come gli infortuni a centrocampo o in attacco. Sanchez non lo abbiamo avuto per molto tempo. Va dato merito ai ragazzi. Ho visto attaccare l’Inter in maniera brutta, attacchi gratuiti per i calciatori e per me: non mi è piaciuto perché ho visto poca protezione da parte del club»