Conte: «Vivo il mio lavoro in modo intenso: vi spiego le mie esultanze»

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato della vittoria della Premier League e anche delle sue esultanze in panchina

Antonio Conte in questi giorni sta assistendo da lontano agli allenamenti individuali dei suoi ragazzi dell’Inter (non è ancora stato sottoposto a tampone, così come i dirigenti, per ora priorità ai calciatori) ma nel frattempo ha parlato a Sky Sports, a 3 giorni dalla vittoria in Premier League con il suo Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni.

LA VITTORIA IN PREMIER – «Il 4-0 allo United ci fece capire che avremmo lottato fino alla fine per il campionato. Battemo una delle squadre più forti, il che ci ha dato fiducia permettendoci di creare una forte coesione con la nostra gente».

LE ESULTANZE – «Vivo il mio lavoro in modo intenso, a volte mostro la mia passione e voglio condividere la mia felicità con i tifosi».