Milan, c’è luce in fondo al tunnel: Conti torna tra i convocati

Il terzino ex Atalanta ha smaltito i numerosi infortuni al ginocchio ed è pronto a ritrovare la migliore condizione

Una buona notizia per Gattuso dopo gli infortuni di Caldara e Kessié. Torna infatti tra i convocati Andrea Conti. Il terzino destro ex Atalanta potrà così finalmente giocare la sua terza partita in rossonero, dopo il duplice infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori per tutta la passata stagione. Conti sarà una risorsa in più sulle fasce, dove sia Calabria che Abate non danno le giuste garanzie. Il terzino, arrivato in rossonero dopo le ottime stagioni con la Dea, verrà gestito con la speranza di rivedere il posto da titolare nella gara contro la Lazio dopo la sosta.