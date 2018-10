Infortunio Caldara: problema al polpaccio, salta la Samp?

Infortunio Caldara: l’ex difensore bergamasco assente dalla prossima gara per un problema muscolare

Continua la sfortuna per Mattia Caldara. Dopo le numerose panchine e il posto da titolare soffiatogli da Musacchio, arriva un’altra tegola per l’ex Atalanta. Il difensore ha infatti avuto un problema muscolare al polpaccio destro, che lo costringerà probabilmente al forfait contro la Sampdoria. Le sue condizione verranno valutate nelle prossime 48 ore. Una pessima notizia per Gennaro Gattuso, che rinuncerà probabilmente anche a Franck Kessié.